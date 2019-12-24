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Украина покупает российский газ, - Герус

Новости » Политика     24.12.2019 - 03:29
Украина покупает российский газ, - Герус
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Газ, который Украина закупает из Европы, российского происхождения

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус отметил, что Украина так или иначе покупает российский газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам Геруса, в Восточной Европе Российская Федерация является единственной крупной "газовой бензоколонкой".

"Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у "Газпрома". Таким образом, мы якобы у "Газпрома" не покупаем, но де-факто "Газпром" продал фирме-посреднику - газ идет в Украину, но сначала он проходит через Украину и становится дороже, с одной стороны, а с другой - мы получаем плату за транзит, и потом он по реверсу, там Словакия, возвращается в Украину", - пояснил Герус.

Он подчеркнул, что Украина по состоянию на сегодня и в течение последних 5 лет покупает газ российского происхождения.

"Мы кого хотим обмануть? Для чего этот вот пафос и даже, я бы сказал, обман общества. Мы понимаем, что это газ происхождением из Российской Федерации, потому что РФ как большая газовая бензоколонка поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу", - отметил он.

Напомним, пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнута 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует перенести точки передачи газа" на границу Украины и России.

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