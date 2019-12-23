"Нафтогаз" наполягає на перенесенні точок передачі газу на кордон України і Росії

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Нафтогаз багато часу намагається, аби так звані точки передачі газу перенести на кордон України та Росії

НАК "Нафтогаз України" планує перенести "точки передачі газу" на кордон України та Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавчого директора Юрія Вітренко Hromadske.

За його словами, на переговорах з Росією "робочим варіантом" було, що між "Газпромом" і українським Оператором газотранспортної системи посередником буде європейська компанія, яка буде отримувати газ на українсько-російському кордоні.

"На жаль, не вдалося цього досягти, тому що ця європейська компанія наразі відмовилася, але ми очікуємо, що багато європейських компаній, які раніше отримували газ від "Газпрому" у Словаччині, в Австрії, Франції, Німеччині, Італії, будуть отримувати газ на кордоні України та Росії, і зможуть потім цей газ продавати зокрема і в Україні за ціною, нижчою, ніж відповідно ціна європейська, плюс вартість транспортування з Європи в Україну", - сказав Вітренко.

Він додав, що це "логічний процес", і Нафтогаз багато часу намагається, аби так звані точки передачі газу перенести на кордон України та Росії.

"Тому що якщо це станеться, я особисто не вбачаю у цьому ризиків, якщо звичайно це не буде певне політичне рішення, і будуть якісь непрозорі компанії", - висловився він.

Нагадаємо, "Нафтогаз" працює над текстами угод, передбачених протоколом, підписаною в Мінську 20 грудня. Як зазначили в "Нафтогазі", мова йде про угоду про врегулювання взаємних претензій, договорі про організацію транзиту між "Нафтогазом" і ВАТ "Газпром" і договорі бронювання потужностей між "Нафтогазом" та ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з протоколом між Україною і РФ, ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортний угоду (контракт на транзит газу).