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Герус розповів, куди підуть 3 млрд доларів російського "Газпрому"

Новини » Політика     23.12.2019 - 22:46
Герус розповів, куди підуть 3 млрд доларів російського "Газпрому"
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Частина суми піде на погашення кредитів "Нафтогазу"

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус заявив, що три мільярди доларів, які "Газпром" має виплатити "Нафтогазу" за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на декілька цілей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, 3 мільярди доларів, які погодився виплатити "Газпром" - відчутна сума для "Нафтогазу".

"По-перше, у "Нафтогазу" є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє - "Нафтогаз" це держана компанія, відповідно це дивіденди для держави - це поповнення державного бюджету", - сказав Герус.

Минулого тижня стало відомо, що сторони погодили основні параметри нового контракту на транзит газу.

Зокрема, російська сторона погодилася виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не поступається нічим у газових переговорах.

РБК-Україна писало, що виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що на сьогодні існує ризик того, що Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну після відкликання позовів проти "Газпрому".

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Новини України газСтокгольмский арбитражГазпром
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