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Україна підписала газову угоду з Угорщиною за європейськими нормами

Новини » Економіка     20.12.2019 - 17:27
Україна підписала газову угоду з Угорщиною за європейськими нормами
Ілюстративне фото (УНІАН)

Міжоператорська угода набере чинності з 1 січня 2020 року

ТОВ "Оператор ГТС України" та угорський оператор FGSZ ltd домовились про умови співпраці у точках з’єднання Берегове та Берегдароц, що повністю відповідають правилам транскордонного співробітництва та законодавству ЄС. Про це повідомляє прес-служба українського оператора.

Як зазначається в повідомленні, міжоператорська угода щодо точок з’єднання між Угорщиною та Україною набере чинності з першого газового дня 1 січня 2020 року.

Україна підписала газову угоду з Угорщиною за європейськими нормами

tsoua.com

У компанії нагадали, що у 2015 році, угорський оператор FGSZ та попередній оператор ГТС України (АТ "Укртрансгаз") підписали угоду на основі мережевого кодексу ЄС. Наразі українська та угорська сторони домовились плавно продовжувати співпрацю для забезпечення безперебійної передачі газу між країнами після 1 січня 2020 року.

За даними українського оператаора, з 1 січня 2020 року в точці з’єднання Берегове також застосовуватимуться стандартні правила ведення бізнесу, які до цього були заблоковані для інших користувачів мережі довгостроковим контрактом з "Газпромом".

"Таким чином, новий оператор ГТС вже має угоди про взаємодію із Польщею, Румунією та Угорщиною. Переговори про подібні контракти зі Словаччиною та Молдовою наразі ведуться у щоденному режимі, і, як очікується, будуть підписані найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС сертифікував ТОВ "Оператор ГТС України" в якості незалежного оператора газотранспортної системи України.

Як повідомляло РБК-Україна, ТОВ "Оператор ГТС України" та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Це означає, що у всіх постачальників з’явилась можливість вільно транспортувати блакитне паливо новим маршрутом постачання - з Південної Європи та Туреччини - через Болгарію і Румунію - в Україну та далі у Молдову.

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