Украина подписала газовое соглашение с Венгрией по европейским нормам

Иллюстративное фото (УНИАН)

Межоператорское соглашение вступит в силу с 1 января 2020 года

ООО "Оператор ГТС Украины" и венгерский оператор FGSZ ltd договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Береговое и Берегдароц, которое полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательству ЕС. Об этом сообщает пресс-служба украинского оператора.

Как отмечается в сообщении, межоператорское соглашение относительно точек соединения между Венгрией и Украиной вступит в силу с первого газового дня 1 января 2020 года.

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В компании напомнили, что в 2015 году, венгерский оператор FGSZ и предыдущий оператор ГТС Украины (АО "Укртрансгаз") подписали соглашение на основе сетевого кодекса ЕС. Сейчас украинская и венгерская стороны договорились плавно продолжать сотрудничество для обеспечения бесперебойной передачи газа между странами после 1 января 2020 года.

По данным украинского оператаора, с 1 января 2020 года в точке соединения Береговое также будут применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочному контракту с "Газпромом".

"Таким образом, новый оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией. Переговоры о подобных контрактах со Словакией и Молдовой сейчас ведутся в ежедневном режиме, и, как ожидается, будут подписаны в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, Секретариат Энергетического сообщества ЕС сертифицировал ООО "Оператор ГТС Украины" в качестве независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Как сообщало РБК-Украина, ООО "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии согласно европейских правил с 1 января 2020 года. Это означает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо по новому маршруту поставки - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.