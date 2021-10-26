Україна підготувала відповідні заходи на випадок припинення транзиту газу з Росії, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підготувала відповідні заходи на випадок припинення транзиту газу з Росії. Однак, підкреслив він, Росія поки не припиняла постачання газу в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.