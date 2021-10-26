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Україна підготувала відповідні заходи на випадок припинення транзиту газу з Росії, - Кулеба

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Вівторок 26 жовтня 2021 16:29
Україна підготувала відповідні заходи на випадок припинення транзиту газу з Росії, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підготувала відповідні заходи на випадок припинення транзиту газу з Росії. Однак, підкреслив він, Росія поки не припиняла постачання газу в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. У разі, якщо Кремль вирішить це зробити і зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, у нас є ряд асиметричних кроків у відповідь", - написав міністр.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна готова постачати в Європу додаткові 55 млрд кубометрів газу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський запропонував захистити Європу від тарифного шоку на енергоносії, збільшивши транзит газу через українську територію.

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Дмитро Кулеба Нафтогаз України Російська Федерація
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