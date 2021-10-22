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Захистить Європу від тарифного шоку: Зеленський пропонує збільшити транзит газу через Україну

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 19:10
Захистить Європу від тарифного шоку: Зеленський пропонує збільшити транзит газу через Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський запропонував захистити Європу від тарифного шоку на енергоносії. Для цього, за словами глави держави, необхідно збільшити транзит газу через українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Libre.

"Потужностей з прокачування газу через Україну достатньо, щоб не тільки нормалізувати ситуацію, а й захистити Європу від тарифного шоку в найближчі роки", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна пропонує вигідні умови зберігання газу у своїх підземних сховищах і знижку на транзит.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Росія готова збільшити постачання газу в Європу, але тільки через "Північний потік-2".

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Володимир Зеленський Європа Російська Федерація Газ
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