Захистить Європу від тарифного шоку: Зеленський пропонує збільшити транзит газу через Україну
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський запропонував захистити Європу від тарифного шоку на енергоносії. Для цього, за словами глави держави, необхідно збільшити транзит газу через українську територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Libre.
"Потужностей з прокачування газу через Україну достатньо, щоб не тільки нормалізувати ситуацію, а й захистити Європу від тарифного шоку в найближчі роки", - сказав Зеленський.
Глава держави додав, що Україна пропонує вигідні умови зберігання газу у своїх підземних сховищах і знижку на транзит.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Росія готова збільшити постачання газу в Європу, але тільки через "Північний потік-2".