Данілов: Україна готова поставити Європі додаткові обсяги газу
Україна готова запропонувати додатково 55 млрд кубометрів газу. Уряду, НАК "Нафтогаз" і "Оператору ГТС" доручено визначити спеціальні умови для транспортування цих обсягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данілова.
"Прийняли наступне: Кабміну разом з "Нафтогазом" і "Оператором ГТСУ" визначити спеціальні умови для транспортування додаткового газу по ГТС України в країни ЄС в обсязі не менше 55 млрд кубів на рік", - сказав Данілов за підсумками засідання РНБО.
Він пояснив, що на сьогодні Україна має контракт з Росією на прокачування в рік 40 млрд кубометрів газу. За його словами, потужності української ГТС дозволяють запропонувати Європі додаткові 55 млрд кубів.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував захистити Європу від тарифного шоку на енергоносії, збільшивши транзит газу через українську територію.