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Украина подготовила ответные меры на случай прекращения транзита газа из России, - Кулеба

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Вторник 26 октября 2021 16:29
Украина подготовила ответные меры на случай прекращения транзита газа из России, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подготовила ответные меры на случай прекращения транзита газа из России. Однако, подчеркнул он, Россия пока не прекращала поставки газа в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", - написал министр.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова поставлять в Европу дополнительные 55 млрд кубометров газа.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил защитить Европу от тарифного шока на энергоносители, увеличив транзит газа через украинскую территорию.

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