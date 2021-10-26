Украина подготовила ответные меры на случай прекращения транзита газа из России, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подготовила ответные меры на случай прекращения транзита газа из России. Однако, подчеркнул он, Россия пока не прекращала поставки газа в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.