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Україна подала зауваження до звіту Ірану про катастрофу МАУ

Автор: РБК-Україна

Державна авіаційна служба України подала свої зауваження до фінального звіту Ірану про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"). Київ сподівається на справедливе розслідування.

Про це на переговорах з міністром транспорту Канада Омаром Альхабра заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає сайт МІУ.

За його словами, Державіаслужба вже опрацювала і надала свої зауваження до проекту остаточного звіту Ірану за результатами розслідування катастрофи МАУ. Ці ж зауваження передали представникам Канади.

"Україна прагне до істини і справедливості в розслідуванні катастрофи рейсу PS752 і покарання винних. Зараз нами постійно ведеться робота щодо належної реакції української сторони на численні порушення норм міжнародного законодавства під час проведення розслідування катастрофи PS752", - додав Криклій.

Нагадаємо, раніше з'явилися доказ того, що іранська влада з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ, але перші три дні навмисно приховувала її.

Іран збив український літак 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Згідно іранського звіту, український літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті загинули 176 осіб.

На сьогодні у справі про катастрофу в Ірані проходять 10 осіб, але Київ впевнений, що Тегеран знайшов "козлів відпущення".

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїникатастрофаІран