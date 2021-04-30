Україна подала зауваження до звіту Ірану про катастрофу МАУ

Державна авіаційна служба України подала свої зауваження до фінального звіту Ірану про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"). Київ сподівається на справедливе розслідування.
Про це на переговорах з міністром транспорту Канада Омаром Альхабра заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає сайт МІУ.
За його словами, Державіаслужба вже опрацювала і надала свої зауваження до проекту остаточного звіту Ірану за результатами розслідування катастрофи МАУ. Ці ж зауваження передали представникам Канади.
"Україна прагне до істини і справедливості в розслідуванні катастрофи рейсу PS752 і покарання винних. Зараз нами постійно ведеться робота щодо належної реакції української сторони на численні порушення норм міжнародного законодавства під час проведення розслідування катастрофи PS752", - додав Криклій.
Нагадаємо, раніше з'явилися доказ того, що іранська влада з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ, але перші три дні навмисно приховувала її.
Іран збив український літак 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Згідно іранського звіту, український літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті загинули 176 осіб.
На сьогодні у справі про катастрофу в Ірані проходять 10 осіб, але Київ впевнений, що Тегеран знайшов "козлів відпущення".