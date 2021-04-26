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Іран навмисне приховував причину катастрофи МАУ. Є нові докази

Новость на русском → Тегеран, Понеділок 26 квітня 2021 12:28
Іран навмисне приховував причину катастрофи МАУ. Є нові докази Фото: глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Влада Ірану з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") у січні 2020 року. І перші три дні навмисно приховувала її.

Про це пише The New York Times з посиланням на запис з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавад Заріфом.

Повідомляється, що в розпорядженні NYT опинився запис розмови Заріфа з іранським журналістом Саїдом Лейлазом. На записі міністр кілька разів говорить про те, що озвучена ним інформація не для публікації.

Зокрема, на плівках Заріф стверджує, що його роль як члена уряду Ірану є досить умовною, оскільки позиція МЗС і заяви залежать виключно від верховного лідера і Корпусу вартових ісламської революції.

У контексті катастрофи МАУ він заявив, що КВІР відразу знав про те, що літак збили двома ракетами класу "земля-повітря", хоча визнав це тільки через три дні. За словами Заріфа, він був присутній на засіданні Радбезу Ірану і заявив, що світ вимагає пояснення катастрофи.

Заріф зазначив, що військове керівництво зажадало від нього опублікувати твіт про те, що інформація про атаку ракетами нібито не відповідає дійсності. Він згадав, що просив сказати йому правду про те, чи правда іранська ракета влучила в український літак.

"Бог мій свідок, вони відреагували на мене так, як ніби я заперечував існування Бога", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак, щоб зупинити ескалацію військового конфлікту з США.

Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Український літак нібито був випадково визначений як "ворожа ціль". В результаті загинули 176 осіб.

На сьогодні у справі про катастрофу в Ірані проходять 10 осіб, але Київ впевнений, що Тегеран знайшов "козлів відпущення".

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