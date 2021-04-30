Украина подала замечания к отчету Ирана о катастрофе МАУ

Государственная авиационная служба Украины подала свои замечания к финальному отчету Ирана о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). Киев надеется на справедливое расследование.
Об этом на переговорах с министром транспорта Канада Омаром Альхабра заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает сайт МИУ.
По его словам, Госавиаслужба уже обработала и предоставила свои замечания к проекту окончательного отчета Ирана по результатам расследования катастрофы МАУ. Эти же замечания передали представителям Канады.
"Украина стремится к истине и справедливости в расследовании катастрофы рейса PS752 и наказание виновных. Сейчас нами постоянно ведется работа по надлежащей реакции украинской стороны на многочисленные нарушения норм международного законодательства во время проведения расследования катастрофы PS752", - добавил Криклий.
Напомним, ранее появились доказательство того, что иранская власть с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ, но первые три дня намеренно скрывала ее.
Иран сбил украинский самолет 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Согласно иранскому отчету, украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.
На сегодня по делу о катастрофе в Иране проходят 10 человек, но Киев уверен, что Тегеран нашел "козлов отпущения".