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Главу МЗС Ірану викликали для дачі пояснень через витік запису про причини катастрофи МАУ

Новость на русском → Іран, Середа 28 квітня 2021 12:56
Главу МЗС Ірану викликали для дачі пояснень через витік запису про причини катастрофи МАУ Фото: міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа викликали до парламенту для пояснень через витік секретного аудіозапису по справі про катастрофу МАУ (Міжнародні Авіалінії України). Глава іранського МЗС даватиме пояснення комісії з національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту.

Про це повідомляє місцеве агентство Tasnim.

"Комісія з національної безпеки і зовнішньої політики написала листа Мохаммаду Джаваду Заріфу з проханням бути присутнім на першому засіданні перед цією комісією... у центрі уваги зустрічі будуть дві дискусії: надання пояснень з приводу файлу, що просочився, а також відповіді на ряд питань про роботу Міністерства закордонних справ...", - повідомили в комітеті.

Нагадаємо, днями американське видання The New York Times з посиланням на запис із Заріфом повідомило, що влада Ірану з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ, проте перші три дні навмисно приховувала її.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що Іран спеціально збив літак, щоб зупинити ескалацію військового конфлікту з США.

Зазначимо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося в результаті помилки оператора протиповітряної оборони. Український літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті загинули 176 осіб.

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