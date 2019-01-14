Україна подала в суд ООН заяву з приводу юрисдикції в справі проти РФ

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У відомстві зазначили, що Україна дотрималась усіх необхідних вимог досудового врегулювання спору

Україна сьогодні, 14 січня, передала свої письмові зауваження та позицію до Міжнародного Суду ООН у відповідь на заперечення Російської Федерації з приводу відсутності в Суду юрисдикції розглядати міждержавний спір щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як повідомляється, у своєму позові до МС ООН Україна вимагає від Російської Федерації відшкодування збитків за триваючі і систематичні порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

"У червні 2018 року Україна подала Меморандум на підтримку своїх вимог, що супроводжуються широким переліком задокументованих доказів серйозних порушень Росією вищезгаданих конвенцій. Росія подала свої заперечення з приводу юрисдикції до МС ООН у вересні 2018 року. Письмова заява України, яка передана сьогодні до МС ООН, переконливо демонструє, що МС ООН має юрисдикцію розглядати усі позовні вимоги України", - зазначили у відомстві.

У МЗС зазначили, що "Україна дотрималась усіх необхідних вимог досудового врегулювання спору, що надає МС ООН юрисдикцію розглядати спір з Російською Федерацією".

"По-друге, Україна доводить, що більшість заперечень Російської Федерації є неприйнятними на попередньому етапі розгляду справи, оскільки вони можуть розглядатись під час заслуховування справи по суті. По-третє, Україна вказує, що питання стосовно тлумачення конвенцій, мають вирішуватись на етапі розгляду справи по суті. Якби навіть Суд розглядав такі спори під час винесення рішення щодо наявності юрисдикції, то всі вони були б вирішені на користь України", - додали у відомстві.

За словами заступника міністра закордонних справ в Україні Олени Зеркаль, "ця стадія процесу є важливою для того, щоб довести що дії Росії підлягають оцінці Суду ООН і що Росія має нести відповідальність як держава за порушення міжнародного права. Після цього Суд зможе перейти до оцінки доказів правопорушень, які ми подали влітку 2018 року".

"Паралельно ми працюємо над тим, щоб Росія забезпечила виконання Наказу Суду ООН, зокрема відновила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу", - написала вона на своїй сторынці у Facebook.

Зазначимо, Україна ініціювала свій позов проти Російської Федерації в січні 2017 року.

В квітні 2017 року МС ООН прийняв рішення про застосування тимчасових заходів, наказуючи Росії утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс кримськотатарського народу, забезпечити доступ до освіти українською мовою, та не загострювати спір.

Наступним процедурним кроком у цій справі буде призначення усних слухань заперечень Російської Федерації з приводу юрисдикції, після яких МС ООН ухвалить рішення з приводу наявності юрисдикції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поданий до Міжнародного суду ООН меморандум стосовно Російської Федерації містить факти і докази, на яких ґрунтується позов проти РФ. Також зазначалося, що розгляд справи України проти РФ в Гаазі триватиме кілька років.

27 вересня Україна передала до Міжнародного суду ООН попередні зауваження по позову України про фінансування тероризму.

Відповідно до регламенту, Україна до 14 січня 2018 року мала подати на розгляд суду свою письмову позицію щодо попередніх зауважень РФ, після цього суд проведе усні слухання та винесе своє рішення.