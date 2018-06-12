У МЗС розповіли подробиці поданого до суду ООН меморандуму щодо Росії

Розгляд справи України проти РФ в Гаазі триватиме кілька років

Поданий до Міжнародного суду ООН меморандум стосовно Російської Федерації містить факти і докази, на яких ґрунтується позов проти РФ. Про це у Facebook повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

За її словами, в меморандумі зібрано факти, на яких ґрунтується позов України, та викладено правові аргументи. Правова вимога полягає в тому, що з 2014 року в країні незаконні збройні формування здійснили низку терактів, за які Росія має нести відповідальність, так як постачала зброю і координувала дії формувань. Крім того, в порушення законів окупації Росія дискримінує кримських татар і українців у Криму.

"Агресія Росії проти України спричиняє порушення широкого кола міжнародних правових норм. Поставки зброї незаконним збройним формуванням класифікуються як фінансування тероризму, і дискримінація українців і кримських татар у Криму - лише окремі епізоди протиправних діянь РФ", - зазначила Зеркаль.

Вона підкреслила, що меморандум складається з 29 томів і містить понад 17 500 сторінок свідчень, документів і інших доказів. Після подачі меморандуму Росія отримає право протягом трьох місяців внести свої заперечення щодо наявності юрисдикції суду ООН розглядати цю справу.

"Враховуючи існуючу практику, розгляд питання про юрисдикцію займе близько півтора років. Після чого продовжиться письмова та усна стадія розгляду справи. Загалом, все триватиме ще кілька років", - додала Зеркаль.

От і все - докази про порушення міжнародного права Росією подано до Міжнародного Суду ООН в Гаазі. 12 червня, у... Опубліковано Lana Zerkal 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна подає в суд ООН меморандум про фінансування Росією тероризму.