Украина подала в суд ООН заявление по поводу юрисдикции в деле против РФ

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В ведомстве отметили, что Украина придерживалась всех необходимых требований досудебного урегулирования спора

Украина сегодня, 14 января, передала свои письменные замечания и позицию в Международный Суд ООН в ответ на возражения Российской Федерации по поводу отсутствия у Суда юрисдикции рассматривать межгосударственный спор относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как сообщается, в своем иске в МС ООН Украина требует от Российской Федерации возмещения убытков за продолжающиеся и систематические нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"В июне 2018 года Украина подала Меморандум в поддержку своих требований, сопровождающихся широким перечнем задокументированных доказательств серьезных нарушений Россией вышеупомянутых конвенций. Россия подала свои возражения по поводу юрисдикции в МС ООН в сентябре 2018 года. Письменное заявление Украины, которое передано сегодня в МС ООН, убедительно демонстрирует, что МС ООН имеет юрисдикцию рассматривать все исковые требования Украины", - отметили в ведомстве.

В МИД отметили, что "Украина придерживалась всех необходимых требований досудебного урегулирования спора, что предоставляет МС ООН юрисдикцию рассматривать спор с Российской Федерацией".

"Во-вторых, Украина доказывает, что большинство возражений Российской Федерации являются неприемлемыми на предварительном этапе рассмотрения дела, поскольку они могут рассматриваться во время заслушивания дела по существу. В-третьих, Украина указывает, что вопрос относительно толкования конвенций, должны решаться на этапе рассмотрения дела по сути. Даже если бы Суд рассматривал такие споры во время вынесения решения относительно наличия юрисдикции, то все они были бы решены в пользу Украины", - добавили в ведомстве.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, "эта стадия процесса является важной для того, чтобы доказать что действия России подлежат оценке Суда ООН и что Россия должна нести ответственность как государство за нарушение международного права. После этого Суд сможет перейти к оценке доказательств правонарушений, которые были поданы летом 2018 года".

"Параллельно мы работаем над тем, чтобы Россия обеспечила выполнение Приказа Суда ООН, в частности возобновила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", - написала она на своей странице в Facebook.

Отметим, Украина инициировала свой иск против Российской Федерации в январе 2017 года.

В апреле 2017 года МС ООН принял решение о применении временных мер, приказывая России воздерживаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранять свои представительские институты, включая Меджлис крымскотатарского народа, обеспечить доступ к образованию на украинском языке, и не обострять спор.

Следующим процедурным шагом в этом деле будет назначение устных слушаний возражений Российской Федерации по поводу юрисдикции, после которых МС ООН примет решение по поводу наличия юрисдикции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что поданный в Международный суд ООН меморандум в отношении Российской Федерации содержит факты и доказательства, на которых основывается иск против РФ. Также отмечалось, что рассмотрение дела Украины против РФ в Гааге продлится несколько лет.

27 сентября Украина передала в Международный суд ООН предварительные замечания по иску Украины о финансировании терроризма.

Согласно регламенту, Украина до 14 января 2018 года должна была представить суду свою письменную позицию относительно предварительных замечаний РФ, после этого суд проведет устные слушания и вынесет свое решение.