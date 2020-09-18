Кримська платформа буде структурувати зусилля з деокупації, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (УНІАН)

Кримська платформа створюється для структурування міжнародних зусиль з деокупації українського півострова. Тема окупованих територій України має залишитися пріоритетною у міжнародній політиці.

Про це в ході телефонної розмови з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає сайт міністерства.

Повідомляється, що Лінде висловила зацікавленість темою створення Кримської платформи. У зв'язку з цим Кулеба закликав шведську колегу підтримати цю ініціативу.

"Сторони домовилися, що тема окупованих Росією територій, як і російсько-український конфлікт на Донбасі, повинні залишатися в числі пріоритетних тем міжнародної політики", - йдеться в повідомленні.

Крім того, міністри домовилися, що тема України буде перебувати в центрі уваги головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році. Також повідомляється, що Кулеба запросив Лінде відвідати Україну у статусі глави ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Кримська платформа передбачає проведення щорічних міжнародних самітів.

До цього президент України Володимир Зеленський попросив ОБСЄ приділяти більше уваги окупованому Криму.