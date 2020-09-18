ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кримська платформа буде структурувати зусилля з деокупації, - Кулеба

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 16:12
Кримська платформа буде структурувати зусилля з деокупації, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Кримська платформа створюється для структурування міжнародних зусиль з деокупації українського півострова. Тема окупованих територій України має залишитися пріоритетною у міжнародній політиці.

Про це в ході телефонної розмови з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає сайт міністерства.

Повідомляється, що Лінде висловила зацікавленість темою створення Кримської платформи. У зв'язку з цим Кулеба закликав шведську колегу підтримати цю ініціативу.

"Сторони домовилися, що тема окупованих Росією територій, як і російсько-український конфлікт на Донбасі, повинні залишатися в числі пріоритетних тем міжнародної політики", - йдеться в повідомленні.

Крім того, міністри домовилися, що тема України буде перебувати в центрі уваги головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році. Також повідомляється, що Кулеба запросив Лінде відвідати Україну у статусі глави ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Кримська платформа передбачає проведення щорічних міжнародних самітів.

До цього президент України Володимир Зеленський попросив ОБСЄ приділяти більше уваги окупованому Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика КримДмитро Кулеба
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся