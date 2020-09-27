У МЗС розповіли, якою буде платформа щодо деокупації Криму

Фото: Еміне Джапарова (facebook.com/edzhaparova)

Платформа по деокупацію Криму буде вміщати заходи на різних рівнях. Україна пропонує провести платформу в День опору Криму російської окупації 26 лютого.

Про це розповіла перша заступник голови МЗС України Еміне Джапарова, повідомляє "Крим.Реалії".

"Мета Кримської платформи - це винесення теми Криму на найвищий міжнародний, політичний рівень. Ця платформа буде охоплювати кілька рівнів. Найвищий - це лідери держав, для яких ми готуємо Кримський саміт. Зараз важко говорити, чи можна буде його провести фізично (з -за пандемії COVID-19) ", - сказала вона.

Наступний рівень платформи - це міністри закордонних справ і міністри оборони.

"Під цей рівень ми будемо підтягувати різні заходи в рамках НАТО, ЄС, ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Це буде екосистема заходів протягом року і це повинні бути системні речі", - розповіла Джапарова.

За її словами, Росію також запросять брати участь в міжнародній платформі по деокупацію Криму, але надій на її участь трохи.

Україна пропонує провести платформу 26 лютого в День опору Криму російської окупації.

Нагадаємо, за словами Джапарової, Росію також запросять брати участь в міжнародній платформі щодо деокупацію Криму, але в Україні сумніваються, що РФ приєднається до цієї ініціативи.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що ця платформа створюється для структурування міжнародних зусиль з деокупації Криму.