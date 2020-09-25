Путін закликав США почати діалог з кібербезпеки

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент Російської Федерації Володимир Путін озвучив цілий ряд пропозицій про співпрацю у сфері кібербезпеки між Росією і Сполученими Штатами, а також у всьому світі. Він запропонував Вашингтону обмінятися гарантіями невтручання у внутрішні справи один одного, включаючи виборчі процеси, в тому числі з використанням високотехнологічних методів.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

За словами Путіна, одним з основних стратегічних викликів сучасності є ризик виникнення масштабної конфронтації у цифровій сфері.

"Особлива відповідальність за її запобігання лежить на ключових гравців у сфері міжнародної інформаційної безпеки", - заявив він.

Російський президент заявив, що хотів би звернутися до США з пропозицією схвалити комплексну програму практичних заходів за перезавантаження відносин з Росією у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій, яка складається з чотирьох пунктів.

Зокрема, Путін запропонував відновити повномасштабну двосторонній регулярний міжвідомчий діалог з ключових питань забезпечення міжнародної кібербезпеки на високому рівні.

"Спільно розробити і укласти двосторонню міжурядову угоду про запобігання інцидентів в інформаційному просторі за аналогією з чинним радянсько-американською Угодою про запобігання інцидентів у відкритому морі та повітряному просторі над ним від 25 травня 1972 року", - заявив Путін.

За словами російського президента, дані заходи спрямовані на підвищення рівня довіри між двома державами, забезпечення безпеки та процвітання двох народів. Путін підкреслив, що вони стануть вагомим внеском у побудову глобального світу в інформаційному просторі".

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Росія відпрацьовує кібератаки в Україні.

Крім того, у березні США виділили Україні 38 млн доларів на кіберзахист.