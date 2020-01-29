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Україна планує отримати від США три катери Island в 2021 році

Новини » Політика     29.01.2020 - 22:28
Україна планує отримати від США три катери Island в 2021 році
Фото: катер класу Island (mil.gov.ua)

В Одесі розпочалася робоча зустріч між Україною і США, на якій буде обговорюватися питання передачі катерів Island

Військово-морські сили України планують в 2021 році отримати від США три катери класу Island в 2021 році. Про це йдеться в повідомленні ВМС Збройних сил України Facebook.

Повідомляється, що 28 січня в Одесі розпочалася робоча зустріч між представниками ВМС ЗСУ і Берегової охорони США. Зустріч триватиме три дні у форматі конференції, під час якої буде обговорюватися питання передачі Україні трьох додаткових катерів Island.

"Отримання катерів процес тривалий і вимагає, як відновлення і модернізацію устаткування катерів, так і підготовку екіпажів. Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які ми відправимо на підготовку до початку 2021 року. Попередньо, перші два катери увійдуть до складу Військово-морських сил ЗС України вже в травні 2021, наступний - з невеликим інтервалом", - заявили у ВМС.

Також під час зустрічі обговорюватиметься можливість передачі катерів за рахунок іноземної сторони, а також можливість додаткової підготовки українських інструкторів на базі в Балтіморі США.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року в Україну прибули два переданих США катери Island "Слов'янськ" і "Старобільськ". Рішення про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands було прийнято в липні 2017 року.

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