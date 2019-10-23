Катери Island прибули до військової гавані

Фото: катери класу Island (mil.gov.ua)

Катери пройдуть низку ходових випробувань

До військового причалу практичної гавані пришвартувались катери типу Island військово-морських сил Збройних сил України Р190 "Слов’янськ" та Р191 "Старобільськ". Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.

Прибувши на борту вантажного корабля Ocean Freedom з міста Балтимор штату Меріленд США два патрульних катери класу Island під керівництвом українських екіпажів та за участю іноземних експертів розпочнуть етап підготовки до експлуатації, після тривалого транспортування.

Патрульний катер типу "Айленд" ("Island") - "Старобільськ" (P190) біля причалу в Одесі #Інсайдер Допомога від США . Патрульний катер типу "Айленд" ("Island") - "Старобільськ" (P190) біля причалу в Одесі. Два патрульних катери класу «Island» під керівництвом українських екіпажів та за участю іноземних експертів розпочнуть етап підготовки до експлуатації, після тривалого транспортування. «Слов’янськ» та «Старобільськ» пройдуть низку ходових випробувань, по завершенню яких, катери буде включено до складу Військово-Морських Сил ЗС України. Опубліковано Армія Inform Середа, 23 жовтня 2019 р.

"Катери "Слов’янськ" та "Старобільськ" пройдуть низку ходових випробувань, по завершенню яких, катери буде включено до складу Військово-Морських сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Раніше головнокомандувач Об’єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті заявив, що США планують передати Україні ще два катери класу Island.

В Україні раніше висловили сподівання, що патрульні катери берегової охорони класу Island суттєво посилять позиції Військово-морських сил України.

Рішення про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands після навчань Sea Breeze-2017 було прийнято в липні 2017 року.