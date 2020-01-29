Украина планирует получить от США три катера Island в 2021 году

Фото: катер класса Island (mil.gov.ua)

В Одессе началась рабочая встреча между Украиной и США, на которой будет обсуждаться вопрос передачи катеров Island

Военно-морские силы Украины планируют в 2021 году получить от США три катера класса Island в 2021 году. Об этом говорится в сообщении ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сообщается, что 28 января в Одессе началась рабочая встреча между представителями ВМС ВСУ и Береговой охраны США. Встреча будет длиться три дня в формате конференции, во время которой будет обсуждаться вопрос передачи Украине трех дополнительных катеров Island.

"Получение катеров процесс длительный и требует, как обновление и модернизацию оборудования катеров, так и подготовку экипажей. Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые мы отправим на подготовку в начале 2021 года. Предварительно, первые два катера войдут в состав Военно-морских сил ВС Украины уже в мае 2021, следующий - с небольшим интервалом", - заявили в ВМС.

Также во время встречи будет обсуждаться возможность передачи катеров за счет иностранной стороны, а также возможность дополнительной подготовки украинских инструкторов на базе в Балтиморе США.

Напомним, в октябре 2019 года в Украину прибыли два переданных США катера Island "Славянск" и "Старобельск". Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands было принято в июле 2017 года.