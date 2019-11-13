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США передасть Україні ще три катери Island

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 14:11
США передасть Україні ще три катери Island
Фото: катер класу Island (mil.gov.ua)

Катери Island підвищать потенціал реагування при захисті територій

Сполучені Штати передут Військово-морським силам України ще три катери типу Island. Про це повідомив виконуючий обов'язки глави дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон, передає "Радио.Свобода".

Повідомляється, що Україні будуть передані катери Island USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) і USCGC Kiska (WPB-1336). Катери будуть передані Україні за програмою "надлишкового оборонного обладнання" США.

"Ці катери розширять оперативні можливості українського флоту і підвищать потенціал реагування для захисту суверенітету і територіальної цілісності. Катери також забезпечують ситуативну обізнаність поблизу берегової лінії і допоможуть боротися з контрабандою", - повідомив Пеннінгтон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україну прибули два катери Island. Після ходових випробувань катери будуть включені до складу Військово-морських сил України.

Рішення про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands після навчань Sea Breeze-2017 було прийнято в липні 2017 року.

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