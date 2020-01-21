Україна планує домовитися зі Словаччиною про віртуальний реверс газу

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Віртуальний реверс зі Словаччиною можливий завдяки угоді, підписаній ще у минулому році

Реверс газу зі Словаччиною планує організувати УкраїнаКомпанія "Оператор ГТС України" у 2020 році може домовитися про віртуальний реверс газу зі Словаччиною. Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" у Twitter.

Як нагадали в "Нафтогазі", між Україною та Словаччиною зараз існують фізичні потоки газу.

"Сподіваємося, що з цього року незалежний оператор в рамках нових домовленостей зі словацькою стороною і "Газпромом" зможе відкрити віртуальний реверс. Це вигідніше - не потрібно витрачати газ на прокачку туди і назад", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, компанія "Оператор ГТС України" і оператор словацької газотранспортної системи Eustream уклали міжоператорську технічну угоду 31 грудня 2019 року.

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що підписана 31 грудня 2019 року в Брюсселі технічна угода про взаємодію між операторами ГТС України і Словаччини відкриває можливість здійснення віртуального реверсу.

Як заявив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, через два з'єднання на кордоні з Польщею (Дроздовичі та Германовичі) в українську газотранспортну систему може надходити до 6,6 млрд кубометрів газу на рік. За його словами, після підписання прямої угоди між операторами ГТС стала доступна можливість віртуального імпорту з Польщі.