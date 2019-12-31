ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іраку демонстранти атакували посольство США через авіаудари

Новини » В світі     31.12.2019 - 13:14
В Іраку демонстранти атакували посольство США через авіаудари
Ілюстративне фото (twitter.com)

Посла США в Іраку і штат посольства евакуювали

У вівторок, 31 грудня, в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, тисячі демонстрантів безперешкодно пройшли через блокпости, які відокремлюють так звану "зелену зону", де знаходяться урядові будівлі та диппредставництва.

"Вони кричали" смерть Америці ", палили американські прапори та розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США", - йдеться в повідомленні.

Після мітингу спробували прорватися на територію американського посольства, кидаючись пляшками з водою і розбивши камери відеоспостереження в той час, як іракські силовики намагалися відтіснити їх від посольства.

Reuters з посиланням на джерела в іракському МЗС зазначає, що посол США і штат посольства в Багдаді евакуйовані.

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиках шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.

Шиїтське угрупування "Катаїб Хезболла" діє на території Сирії та Іраку, тісно пов'язане з Іраном і отримує з цієї країни військову підтримку. Водночас Багдад терпить присутність угруповання на території власної країни.

В уряді Іраку заявили 31 грудня, що атака США на позиції "Катаїб Хезболла" порушили суверенітет країни та поставила під загрозу відносини Вашингтона і Багдада. Такі дії "змушують Ірак переглянути свої відносини з США і їх оборонні, політичні та юридичні рамки", - йдеться в урядовій заяві.

Помпео і генсек ООН обговорили авіаудари США в Сирії та Іраку США завдали авіаудари по бойовиках в Іраку і Сирії
Новини України Сполучені Штати АмерикиІрак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся