Угода між Україною і Словаччиною відкриває можливість віртуального реверсу

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Підписана технічна угода відкриває можливість здійснення віртуального реверсу

Підписану 31 грудня в Брюсселі технічна угода про взаємодію між операторами ГТС України і Словаччини відкриває можливість здійснення віртуального реверсу. Про це повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на прес-конференції в Києві.

За його словами, "головним елементом перемоги є усунення "Газпрому" між Ужгородом і Велке Капушани, як супероператора".

Коболєв зазначив, що на всіх точках приєднання з Євросоюзом почнуть діяти європейські правила, які серед іншого передбачають, наприклад, віртуальний реверс. Глава НАК заявив, що основним каменем спотикання при підписанні міжоператорського угоди між Україною і Словаччиною було питання вимірювання обсягів, що проходять через кордон країни газу.

Нагадаємо, компанія "Оператор ГТС України" і оператор словацької газотранспортної системи Eustream уклали межоператорское технічна угода. Європейська комісія вітає підписання угоди.

Раніше повідомлялося, що Словаччина готується до варіанту з припиненням транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. При цьому міністр економіки Словаччини Петер Жига зазначив, що припинення транзиту газу цілком правдоподібно, тому що нинішній контракт був укладений в результаті останнього серйозного газової кризи.

30 грудня Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.