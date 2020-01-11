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В Ірані протестувальники вимагають відставки верховного лідера через збиття літака МАУ

Новини » Політика     11.01.2020 - 17:58
В Ірані протестувальники вимагають відставки верховного лідера через збиття літака МАУ
Фото: Алі Хаменеї (russian.khamenei.ir)

Протести відбуваються у Тегерані

Група іранських демонстрантів вимагає відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у суботу, 11 січня, після того, як Тегеран заявив, що його військові помилково збили літак "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомляє видання Reuters.

Зокрема, на відео, розміщеному в соцмережі Twitter, сотні людей скандують перед університетом Аміра Кабіра в Тегерані.

"Головнокомандувач (Хаменеї, - ред.) йди у відставку, йди у відставку", - вимагають демонстранти.

При цьому Reuters підкреслює, що їм не вдалося перевірити справжність відеозапису.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хаменеї був проінформований про ненавмисне збивання українського літака поблизу Тегерана і зажадав опублікувати дані про збитий Boeing.

Також Хаменеї доручив провести екстрене засідання Вищої ради національної безпеки і підтвердив, що причини події і результати розслідування будуть оприлюднені у відкритому доступі.

Як писало РБК-Україна, сьогодні Іран офіційно визнав збиття літака МАУ.

Додамо також, Офіс генерального прокурора України змінив кваліфікацію злочину щодо загибелі людей ву результаті авіакатастрофи літака рейсу PS752 в Ірані. Так, слідство триватиме за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака.

Опубліковано відео ймовірного запуску ракети, яка збила літак МАУ в Ірані В України були докази збивання літака до заяв інших країн, - РНБО
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