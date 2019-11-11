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Україна очікує збільшення військової допомоги від США в 2020 році, - Загороднюк

Новини » Політика     11.11.2019 - 17:25
Україна очікує збільшення військової допомоги від США в 2020 році, - Загороднюк
Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Загороднюк повідомив, що в США згодні з необхідністю нарощувати допомогу Україні

Україна очікує збільшення виплат військової допомоги з боку США у 2020 році, незважаючи на розслідування процедури імпічменту президента Америки Дональда Трампа у зв'язку з можливим тиском на український уряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Андрія Загороднюка Reuters.

За словами Загороднюка, Україна очікує в 2020 році виділення США допомоги не менше 391 млн доларів, яка була виділена в цьому році. На виділені гроші в наступному році Україна планує придбати більше ракет Javelin.

"Як в уряді, так і в Конгресі існує загальна думка, що її (військову допомогу - ред.) слід нарощувати. Ми відчуваємо підтримку, і вона є. Це на 100 відсотків", - заявив Загороднюк.

Як зазначив міністр оборони, військова допомога з боку США демонструє міжнародну підтримку України.

"Це не просто гроші і не обладнання. Мова також йде про демонстрації підтримки з боку міжнародного співтовариства Україні. І це насправді, ймовірно, має для населення ще більше значення, ніж сама обладнання", - сказав Загороднюк.

Відзначається, що протягом 2014-2019 років США виділили Україні 1,5 млрд доларів на забезпечення безпеки.

Нагадаємо, у вересні в США оголосили про початок процедури розслідування імпічменту Дональда Трампа, який нібито чинив тиск на український уряд з метою відновити розслідування в Україні проти сім'ї Байденов в обмін на виплату військової допомоги. Раніше повідомлялося, що за даними джерела в Держдепартаменті США, рішення відновити виділення частини фінансової допомоги Україні було прийнято Держдепом до того, як відповідне розпорядження віддав президент Дональд Трамп.

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