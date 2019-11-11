Опубліковані стенограми показань експертів Білого дому щодо імпічменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Віндман був одним з тих, хто чув розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським

Демократи в США опублікували стенограми показань провідного експерта по Україні Ради національної безпеки США Олександра Віндмана і колишнього радника президента США Дональда Трампа з Росії Фіони Хілл в рамках процедури імпічменту Трампа. Стенограми опубліковані на сайті Палати представників Конгресу США.

Віндман чув розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і, як повідомив, він вимагав від українського президента розслідувати справу стосовно сина свого ймовірного конкурента на виборах Джо Байдена.

"Підполковник Віндман повідомив комітетам, що "вимога" президента Трампа про необхідність оголосити політично мотивоване розслідування стосовно громадянина США з боку іноземної держави змусило його турбуватися про те, що це може "підірвати національну безпеку США", - йдеться в заяві.

Хілл в Конгресі розповіла, що вона була стурбована спробами уряду США переконати Україну почати розслідування.

"Доктор Фіона Хілл, шановний експерт по Росії і Україні, розповіла, що високопоставлені чиновники Білого дому, в тому числі колишній радник з національної безпеки Джон Болтон, ділилися з нею заклопотаністю спробами, зробленими до дзвінка 25 липня, переконати Україну провести це політично мотивоване розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Віндман дав свідчення у Конгресі в рамках розслідування про імпічмент Трампа. Як зазначається, Александер Віндман - перший свідок, який безпосередньо був присутній в Овальному кабінеті під час розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.