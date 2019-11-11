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Украина ожидает увеличение военной помощи от США в 2020 году, - Загороднюк

Новости » Политика     11.11.2019 - 17:25
Украина ожидает увеличение военной помощи от США в 2020 году, - Загороднюк
Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Загороднюк сообщил, что в США согласны с необходимостью наращивать помощь Украине

Украина ожидает увеличение выплат военной помощи со стороны США в 2020 году, несмотря на расследование процедуры импичмента президента Америки Дональда Трампа в связи с возможным давлением на украинское правительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Андрея Загороднюка в Reuters.

По словам Загороднюка, Украина ожидает в 2020 году выделения США помощи не менее 391 млн долларов, которая была выделена в этом году. На выделенные деньги в следующем году Украина планирует приобрести больше ракет Javelin.

"Как в правительстве, так и в Конгрессе существует общее мнение, что ее (военную помощь - ред.) следует наращивать. Мы чувствуем поддержку, и она есть. Это на 100 процентов", - заявил Загороднюк.

Как отметил министр обороны, военная помощь со стороны США демонстрирует международную поддержку Украины.

"Это не просто деньги и не оборудование. Речь также идет о демонстрации поддержки со стороны международного сообщества Украине. И это на самом деле, вероятно, имеет для населения еще большее значение, чем само оборудование", - сказал Загороднюк.

Отмечается, что на протяжении 2014-2019 годов США выделили Украине 1,5 млрд долларов на обеспечение безопасности.

Напомним, в сентябре в США объявили о начале процедуры расследования импичмента Дональда Трампа, который, якобы, оказывал давление на украинское правительство с целью возобновить расследование в Украине против семьи Байденов в обмен на выплату военной помощи. Ранее сообщалось, что по данным источника в Госдепартаменте США, решение возобновить выделение части финансовой помощи Украине было принято Госдепом до того, как соответствующее распоряжение отдал президент Дональд Трамп.

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Новости Украины Андрей ЗагороднюкСоединенные Штаты Америкивоенная помощь
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