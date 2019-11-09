Держдеп розблокував допомогу Україні до розпорядження Трампа, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Держдеп у вересні 2019 року прийняв рішення відновити виділення частини фінансової допомоги Україні

Держдепартамент США у вересні поточного року ухвалив рішення відновити виділення частини фінансової допомоги Україні до того, як відповідне розпорядження віддав президент Дональд Трамп. Про це повідомило в суботу агентство Bloomberg.

За словами джерел агентства, співробітники Держдепу США надійшли таким чином, оскільки провели розгляд з залученням юристів і прийшли до висновку, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому і сам Трамп не володіють повноваженнями заморозити виділення зазначених коштів у розмірі приблизно 140 млн доларів по лінії Держдепартаменту.

Нагадаємо, в США у вересні розгорівся скандал навколо телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні. Розмови лідерів двох країн став приводом для оголошення Палатою представників Конгресу США про початок процедури імпічменту Трампа. Як стверджують демократи, Трамп під час бесіди намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву.

В Демократичні партії вважають, що рішення Трампа про припинення військової допомоги пов'язано з розслідуванням проти сина екс-віце-президента США Джо Байдена, початку якого глава Білого дому вимагав від України. Зі свого боку, Трамп пояснив своє рішення недостатньою боротьбою української влади з корупцією.

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, що заморозка військової допомоги Україні була пов'язана з тим, що Трамп був зайнятий ідеєю придбання Гренландії. Тейлор зазначив, що співробітники адміністрації президента США весь час перебували у закордонних відрядженнях.