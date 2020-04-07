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Україна очікує від Ірану негайного пояснення ситуації з розслідуванням катастрофи МАУ

Новини » Суспільство     07.04.2020 - 02:06
Україна очікує від Ірану негайного пояснення ситуації з розслідуванням катастрофи МАУ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Раніше іранський депутат заявив, що військові спрацювали добре і заарештовувати їх бесссмысленно

Україна очікує від Ірану негайних пояснень, чому винних у січневій авіакатастрофі літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) не заарештували. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Таку заяву Пристайко опублікував у Twitter після того, як депутат іранського парламенту назвав безглуздим арешт винних у катастрофі українського літака МАУ під Тегераном.

"Ми очікуємо негайного пояснення від Ірану з приводу цієї жалюгідної заяви. Це показує повну неповагу до людських життів. Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану втратили своїх близьких у результаті нападу на беззахисний цивільний літак", - заявив Пристайко.

Україна очікує від Ірану негайного пояснення ситуації з розслідуванням катастрофи МАУУкраїна очікує від Ірану негайного пояснення ситуації з розслідуванням катастрофи МАУ

На початку року, 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції (IRGC) збив літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", в результаті чого загинули всі 176 пасажирів.

Нагадаємо, 6 квітня член комісії іранського парламенту з питань законодавства і юстиції, депутат Хассан Норузі заявив, що іранські військові "домоглися гарних результатів", збивши цивільний авіалайнер.

Через три місяці Україна так і не отримала "чорні ящики" збитого в Ірані українського літака.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїникатастрофаІран
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