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Украина ожидает от Ирана немедленного объяснения ситуации с расследованием катастрофы МАУ

Новости » Общество     07.04.2020 - 02:06
Украина ожидает от Ирана немедленного объяснения ситуации с расследованием катастрофы МАУ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Ранее иранский депутат заявил, что военные сработали хорошо и арестовывать их бесссмысленно

Украина ожидает от Ирана немедленных объяснений, почему виновных в январской авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) не арестовали. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Такое заявление Пристайко опубликовал в своем Twitter после того, как депутат иранского парламента назвал бессмысленным арест виновных в крушении украинского самолета МАУ под Тегераном.

"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого плачевного заявления. Это показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", - заявил Пристайко.

Украина ожидает от Ирана немедленного объяснения ситуации с расследованием катастрофы МАУ

В начале года, 8 января 2020, Корпус стражей исламской революции (IRGC) сбил самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украин", в результате чего погибли все 176 пассажиров.

Напомним, 6 апреля член комиссии иранского парламента по вопросам законодательства и юстиции, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные добились "хороших результатов", сбив гражданский авиалайнер.

Спустя три месяца Украина так и не получила "черные ящики" сбитого в Иране украинского самолета.

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