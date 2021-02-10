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Україна відправила ноту ОБСЄ через поранення на Донбасі бійця

Новость на русском → Донбас, Середа 10 лютого 2021 16:26
Україна відправила ноту ОБСЄ через поранення на Донбасі бійця Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

В результаті снайперського пострілу на Донбасі отримав поранення український військовий. Українська сторона СЦКК направила ноту в ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба Української делегації в Тристоронньої контактної групи в Telegram.

Зараз стан здоров'я військовослужбовця стабільний. Його госпіталізували.

"Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму був введений "режим тиші" на обох ділянках фронту і направлені відповідні ноти в СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в районі населеного пункту Піски працював снайпер бойовиків. В результаті пострілу український військовий отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Бойових втрат серед військових не було.

Крім того, 8 лютого, бойовики сім разів порушили "тишу" на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.

Раніше в районі Новомихайлівки на вибуховому пристрої підірвалися троє українських військових. Двоє з них загинули на місці.

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