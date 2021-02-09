Бойовики сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі
Протягом минулої доби, 8 лютого, на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Від початку поточної доби, 9 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також - з автоматичного станкового гранатомета.
В передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник неодноразово вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Пісків та Водяного, окупанти застосували проти українських захисників гранатомети.
Від початку поточної доби, 9 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
За добу 7 лютого бойовики чотири рази порушували "тишу" на Донбасі. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на дії російських бойовиків потрібно відповідати дзеркально. І не вибирати ситуації, коли варто стріляти у відповідь, а коли - ні.