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Бойовики три рази обстріляли українські позиції, сили ООС відкривали вогонь у відповідь

Новость на русском → Донбас, Середа 10 лютого 2021 08:01
Бойовики три рази обстріляли українські позиції, сили ООС відкривали вогонь у відповідь Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

У вівторок, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Зокрема, біля Богданівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу населеного пункту Піски - зі стрілецької зброї. Також поблизу Шумів противник вів вогонь у бік українських позицій з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

На прицільні обстріли бойовиків українські захисники надавали адекватну відповідь.

Бойових втрат серед наших воїнів немає. З початку поточної доби, 10 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 8 лютого бойовики сім разів порушили "тишу" на Донбасі.

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