Бойовики три рази обстріляли українські позиції, сили ООС відкривали вогонь у відповідь
У вівторок, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Зокрема, біля Богданівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу населеного пункту Піски - зі стрілецької зброї. Також поблизу Шумів противник вів вогонь у бік українських позицій з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
На прицільні обстріли бойовиків українські захисники надавали адекватну відповідь.
Бойових втрат серед наших воїнів немає. З початку поточної доби, 10 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 8 лютого бойовики сім разів порушили "тишу" на Донбасі.