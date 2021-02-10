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Украина отправила ноту ОБСЕ из-за раненого на Донбассе бойца

Новина українською → Донбасс, Среда 10 февраля 2021 16:26
Украина отправила ноту ОБСЕ из-за раненого на Донбассе бойца Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В результате снайперского выстрела на Донбассе получил ранение украинский военный. Украинская сторона в СЦКК направила ноту в ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группы в Telegram.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего стабильное. Его госпитализировали.

"Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в районе населенного пункта Пески работал снайпер боевиков. В результате выстрела украинский военный получил ранение.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 9 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Боевых потерь среди военных не было.

Кроме того, 8 февраля, боевики семь раз нарушили "тишину" на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных не было.

Ранее в районе Новомихайловки на взрывном устройстве подорвались трое украинских военных. Двое из них погибли на месте.

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