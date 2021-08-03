ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна відправляє колючий дріт до Литви: Зеленський видав указ

Новость на русском →
Вівторок 03 серпня 2021 17:23
Україна відправляє колючий дріт до Литви: Зеленський видав указ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна відправляє гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту в Литву для завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Документ передбачає сприяння Литві в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів з території Білорусі", - йдеться в повідомленні.

При цьому Зеленський доручив Кабміну забезпечити надання гуманітарної допомоги Литві для облаштування її держкордону.

Нагадаємо, 28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що 9 липня Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Однак 23 липня Литва заявила, що призупиняє будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, оскільки закінчився колючий дріт. У зв'язку з цим уряд звернувся за допомогою до інших країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Литва Гуманітарна допомога
NEWS
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
DAILY
Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС