Україна направить допомогу Литві через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Уряд України направить гуманітарну допомогу Литві у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю. Раніше Литва заявила про нестачу технічних засобів для облаштування кордону у вигляді колючого дроту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету Міністрів України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Литва звернулася до України через критичну ситуацію, що сталася на кордоні Литви з Білорусі.