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Україна направить допомогу Литві через ситуацію на кордоні з Білоруссю

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Середа 28 липня 2021 14:17
Україна направить допомогу Литві через ситуацію на кордоні з Білоруссю Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд України направить гуманітарну допомогу Литві у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю. Раніше Литва заявила про нестачу технічних засобів для облаштування кордону у вигляді колючого дроту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету Міністрів України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Литва звернулася до України через критичну ситуацію, що сталася на кордоні Литви з Білорусі.

Нагадаємо, 9 липня Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Однак 23 липня Литва заявила, що призупиняє будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, оскільки закінчився колючий дріт. У зв'язку з цим уряд звернувся за допомогою до інших країн.

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Кабінет Міністрів України Україна Гуманітарна допомога Литва Мігранти
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