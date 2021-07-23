У Литві призупинили будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: названа причина

У Литві призупиняється будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Оскільки у Литви закінчилася колючий дріт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

У зв'язку з цим уряд Литви звернулося за допомогою до інших країн.

"До теперішнього часу всі наявні у армії Литви запаси колючого дроту витрачені, і зараз очікуються додаткові запаси з інших країн", - заявив міністр оборони Литви.

Зараз ведуться переговори з Данією і Словенією, і розглядається можливість отримання колючого дроту як пожертву.

Як зазначає видання, загородження має бути побудовано на ділянці кордону довжиною в 550 кілометрів.