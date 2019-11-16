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МЗС Росії спростував угоду про повернення кораблів Україні до саміту

Новини » Політика     16.11.2019 - 14:46
МЗС Росії спростував угоду про повернення кораблів Україні до саміту
Фото: захоплені кораблі (mil.in.ua)

МЗС Росії заявляє про готовність передати кораблі в будь-який час

Міністерство закордонних справ Росії спростовує угоду про повернення Україні захоплених в Керченській протоці кораблів до проведення саміту "нормандської четвірки". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що МЗС Росії не пов'язує передачу захоплених кораблів з проведенням нормандського саміту.

"Спочатку зроблена Києву пропозиція весь цей час не втрачала свою актуальність. Вони це можуть зробити в будь-який момент", - заявили в МЗС Росії.

При цьому однією з умов є збереження кораблів, як "речових доказів".

Нагадаємо, раніше газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерела повідомила про "принципове рішення" повернути кораблі Україні. Також повідомлялося, що Україна і Росія погоджують дату і точний час передачі цих кораблів, яка повинна відбутися до саміту "нормандської четвірки".

Російська сторона 25 листопада 2018 року захопила в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", які прямували в Маріуполь. Разом з ними був захоплений екіпаж кораблів у складі 24 осіб, які були передані України у вересні в рамках великого обміну полоненими.

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