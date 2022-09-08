Замість Столтенберга. ЗМІ назвали одну з кандидатів на посаду генсека НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Як інформує видання, принаймні чотири різних джерела - в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО - заявили, що ім’я Фріланд кілька місяців обговорювалося в міжнародних колах з питань оборони та безпеки як потенційної наступниці нинішнього генерального секретаря Єнса Столтенберга.

При цьому вказало, що сама Фріланд ухилилася від прямого питання щодо своєї кандидатури та заявила, що має "вже дві роботи" (йшлося про сумісництво нею посади віце-прем'єр-міністра Канади та міністра фінансів країни).

"Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами… Здається, є певний імпульс для того, щоб жінка стала наступним (генсеком)", - розповів ЗМІ високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

CBC також нагадує, що серед інших можливих кандидаток є колишній президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, екс-президент Литви Даля Грибаускайте та колишня президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Що про неї відомо?

Зазначимо, що Христя Фріланд є канадійкою українського походження, яка стала першою жінкою, що очолила міністерство фінансів Канади.

Христя Фріланд здобула освіту в Гарвардському і Оксфордському університетах, володіє російською, українською, італійською, французькою та англійською мовами. З чоловіком і трьома дітьми живе в Торонто. Народилася в канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.

У Канаді Христю Фріланд називають найбільш ймовірною наступницею Джастіна Трюдо як лідера Ліберальної партії.

Вона неодноразово заявляла, що пишається своїм українським корінням і підтримує українські традиції.

Додатково

Нагадаємо, що чинний Єнс Столтенберг очолює Альянс ще з 2014 року, восени цього року він мав піти з цього посту, але його повноваження продовжили ще на рік (до 30 вересня 2023 року) на тлі повномасштабної війни в Україні.

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