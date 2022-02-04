Столтенберга призначено главою Центробанку Норвегії. ЗМІ назвали кандидатів на посаду генсека НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначений новим главою Центрального банку Норвегії. Восени Столтенберг піде з поста генсека Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центробанку Норвегії.
"Єнс Столтенберг сьогодні призначений на посаду керуючого Центральним банком Норвегії", - йдеться в повідомленні.
Він очолить центробанк в кінці цього року, приблизно з 1 грудня. Однак до приходу Столтенберга виконуючим обов'язки глави регулятора буде заступник Олсена Іда Уолден Бач.
Видання DPA повідомляє, що серед можливих кандидатів на посаду генсека НАТО розглядаються:
- колишній прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей,
- прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте,
- прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас,
- колишній комісар ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні,
- президент Румунії Клаус Йоханніс.
Відзначимо, що Столтенберг подав заявку на пост глави норвезького банку в грудні минулого року.
Єнс Столтенберг за освітою економіст. На посаду генсека НАТО його призначили в 2014 році. До цього Столтенберг очолював Норвезьку робітничу партію, обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії, а також був міністром фінансів.