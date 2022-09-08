Війна в Україні наближається до поворотного моменту, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні наближається до поворотного моменту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"Нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну", - заявив Столтенберг.
Генсек звернувся до громадськості у західних країнах, аби там зберігали віру в зусилля України та інших країн. Столтенберг заявив, війна перебуває у критичній точці, оскільки РФ почала втрачати контроль над раніше окупованими територіями.
"Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території", - додав генеральний секретар.
Нагадаємо, що чинний віце-прем'єр-міністр Канади Христя Фріланд є кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО.
Також у НАТО заявили про вплив санкцій на військові можливості Росії.
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