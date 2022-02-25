Україна відмовилася від переговорів у Мінську, – Пєсков

Прес-секретар Володимира Путіні Дмитро Пєсков звинуватив Україну в небажанні йти на переговори з Росією у столиці Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря президента РФ.
Пєсков розповів, що Путін доручив організувати перемовини, а його адміністрація передала цю інформацію Україні. Переговори планувалося провести в Мінську. Однак, ця спроба зірвалася.
"З російського боку була сформована делегація, вся ця інформація була передана Україні. Після невеликої паузи українці сказали, що проти Мінська та хочуть переговори у Варшаві, потім зникли зі зв'язку", – додав він.
Перед цим Росія заявляла про готовність до переговорів за умови складення зброї українською армією. Тамтешній міністр закордонних справ Лавров обіцяв почати перемовини негайно після капітуляції.
До слова, Папа Римський заради України порушив дипломатичний протокол.
Нагадаємо, раніше російська війська прорвали оборону ЗСУ під Херсоном.