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Російські війська прорвали оборону Херсона

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Херсон, П'ятниця 25 лютого 2022 17:11
Російські війська прорвали оборону Херсона Фото: російські військові прориваються в Херсон (facebook com mod mil rus)
Автор: Ілона Свиридова

В ході вторгнення Росії в Україну противник прорвав оборону Херсона. Українські військові втратили контроль над переправою до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської ОДА.

Як заявив голова ОДА Геннадій Лагута, після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, втрачено контроль над переправою до міста.

"Ворог значними силами і з великими втратами подолав оборону міста", - зазначив він.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій і не піддаватися паніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області продовжують активні бої, а російські війська стріляють у цивільні автомобілі.

Також стало відомо, що сьогодні у Чернігові в будівлю обласного управління СБУ влучили два снаряди, внаслідок чого вона спалахнула.

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