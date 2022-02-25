Російські війська прорвали оборону Херсона

В ході вторгнення Росії в Україну противник прорвав оборону Херсона. Українські військові втратили контроль над переправою до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської ОДА.

Як заявив голова ОДА Геннадій Лагута, після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, втрачено контроль над переправою до міста.

"Ворог значними силами і з великими втратами подолав оборону міста", - зазначив він.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій і не піддаватися паніці.