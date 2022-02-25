Украина отказалась от переговоров в Минске, – Песков

Пресс-секретарь Владимира Путини Дмитрий Песков обвинил Украину в нежелании идти на переговоры с Россией в столице Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ.

Песков рассказал, что Путин поручил организовать переговоры, а его администрация передала эту информацию Украине. Переговоры планировалось провести в Минске. Однако эта попытка сорвалась.

"С российской стороны была сформирована делегация, вся эта информация была доведена до Украины. После небольшой паузы украинцы сказали, что против Минска и хотят переговоры в Варшаве, после чего ушли со связи", – добавил он.

До этого Россия заявляла о готовности к переговорам при сложении оружия украинской армией. Местный министр иностранных дел Лавров обещал начать переговоры сразу же после капитуляции.