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Украина отказалась от переговоров в Минске, – Песков

Автор: Антон Федорцив

Пресс-секретарь Владимира Путини Дмитрий Песков обвинил Украину в нежелании идти на переговоры с Россией в столице Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ.

Песков рассказал, что Путин поручил организовать переговоры, а его администрация передала эту информацию Украине. Переговоры планировалось провести в Минске. Однако эта попытка сорвалась.

"С российской стороны была сформирована делегация, вся эта информация была доведена до Украины. После небольшой паузы украинцы сказали, что против Минска и хотят переговоры в Варшаве, после чего ушли со связи", – добавил он.

До этого Россия заявляла о готовности к переговорам при сложении оружия украинской армией. Местный министр иностранных дел Лавров обещал начать переговоры сразу же после капитуляции.

К слову, Папа Римский ради Украины нарушил дипломатический протокол.

Напомним, ранее российские войска прорвали оборону ВСУ под Херсоном.

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ПесковВторжение России в Украину