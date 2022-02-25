Украина отказалась от переговоров в Минске, – Песков

Пресс-секретарь Владимира Путини Дмитрий Песков обвинил Украину в нежелании идти на переговоры с Россией в столице Белоруссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ.
Песков рассказал, что Путин поручил организовать переговоры, а его администрация передала эту информацию Украине. Переговоры планировалось провести в Минске. Однако эта попытка сорвалась.
"С российской стороны была сформирована делегация, вся эта информация была доведена до Украины. После небольшой паузы украинцы сказали, что против Минска и хотят переговоры в Варшаве, после чего ушли со связи", – добавил он.
До этого Россия заявляла о готовности к переговорам при сложении оружия украинской армией. Местный министр иностранных дел Лавров обещал начать переговоры сразу же после капитуляции.
К слову, Папа Римский ради Украины нарушил дипломатический протокол.
Напомним, ранее российские войска прорвали оборону ВСУ под Херсоном.