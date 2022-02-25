Папа Римський всупереч традиції навідався до посольства РФ через Україну
Папа Римський Франциск І особисто відвідав російське посольство при Святому Престолі через агресію проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Понтифік у п'ятницю пішов до російської амбасади, щоб заявити свою стурбованість війною Росії проти України.
Такий крок Папи став незвичним. Зазвичай він особисто приймає послів і глав держав у Ватикані. Дипломатичний протокол передбачав, аби російського посла викликали для пояснень до міста-держави.
"Прес-служба Святого Престолу підтверджує відвідини Папою посольства Росії на Via della Conciliazione, щоб чітки заявити про свою стурбованість війною. Він перебував там понад півгодини", – заявив речник Ватикану Маттео Бруні.
До слова, напередодні глава УПЦ МП Онуфрій закликав до спільної молитви за українське військо.
Тим часом партія "Слуга народу" дорікнула Заходу через відсутність рішучих дій у відповідь на агресію Росії.