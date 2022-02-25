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Папа Римський всупереч традиції навідався до посольства РФ через Україну

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Рим, П'ятниця 25 лютого 2022 16:48
Папа Римський всупереч традиції навідався до посольства РФ через Україну Фото: Папа Римський Франциск І (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Папа Римський Франциск І особисто відвідав російське посольство при Святому Престолі через агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Понтифік у п'ятницю пішов до російської амбасади, щоб заявити свою стурбованість війною Росії проти України.

Такий крок Папи став незвичним. Зазвичай він особисто приймає послів і глав держав у Ватикані. Дипломатичний протокол передбачав, аби російського посла викликали для пояснень до міста-держави.

"Прес-служба Святого Престолу підтверджує відвідини Папою посольства Росії на Via della Conciliazione, щоб чітки заявити про свою стурбованість війною. Він перебував там понад півгодини", – заявив речник Ватикану Маттео Бруні.

До слова, напередодні глава УПЦ МП Онуфрій закликав до спільної молитви за українське військо.

Тим часом партія "Слуга народу" дорікнула Заходу через відсутність рішучих дій у відповідь на агресію Росії.

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