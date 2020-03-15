До Італії з Києва спецрейсом вирушив літак для евакуації українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Попередньо літак має евакуювати 95 осіб

Літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів у неділю, 15 березня, для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, рейс виконується за ініціативи президента України Володимира Зеленського та на виконання рішення уряду.

"Це тільки перший борт, який здійснює евакуацію українців, що не можуть повернутися додому через карантин. Деталі рейсу - літак UR-SQD, Boeing 737-700, розрахований на 149 пасажирів. Маршрут: Київ (Бориспіль) - Венеція (аеропорт Марко Поло) - Київ (Бориспіль)", - йдеться в повідомленні.

Літак вирушив до Італії о 16:00 за Києвом. Кількість осіб, яких попередньо мають евакуювати - 95.

"На борту літака будуть перебувати працівники Центру медицини катастроф. Також весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами, відповідно до загальних рекомендацій, які надало Міністерство охорони здоров’я працівникам транспортної галузі", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що усі пасажири перед посадкою на літак пройдуть медичний огляд. Під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд. Після прибуття в Україну всі евакуйовані зобов’язані здійснити 14-денну самоізоляцію (домашній карантин).

"Нами проведено всі необхідні дослідження, для того щоб зрозуміти стан здоров’я пасажирів. На самоізоляцію будуть відправлені люди без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19", - заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, 14 березня на закритому засіданні Кабмін ухвалив рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії. Евакуація громадян України з Італії планується найближчим часом.

Крім того, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав громадян України, що перебувають за кордоном, зареєструватися в онлайн-системі "Друг". Дані цієї системи будуть використовуватися МЗС для формування списків на повернення в Україну. Також МЗС домовилося з мобільними операторами про СМС-інформування українців за кордоном.