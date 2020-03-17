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У Німеччині просять про евакуацію понад 1,1 тис. українців

Новини » Суспільство     17.03.2020 - 19:09
У Німеччині просять про евакуацію понад 1,1 тис. українців
Фото: Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)

У цілодобовому режимі продовжують реєстрування посольства і консульства Німеччини

У Німеччині 1 тисяча 192 українців звернулися з проханням евакуювати їх. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника в Twitter.

За його словами, в цілодобовому режимі продовжують реєстрування посольства і консульства Німеччини для евакуації в Україну.

"До уваги всіх співвітчизників у Німеччині, які хочуть повернутися додому: посольство і консульства в Гамбургу, Дюссельдорфі, Мюнхені та Франкфурті продовжують у режимі 24/7 реєструвати Вас для евакуації на Батьківщину: станом на зараз 1192 особи. Україна нікого не лишить в біді!", - сказав він.

Нагадаємо, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Раніше повідомлялося, 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії. Евакуація громадян України з Італії планується найближчим часом.

Як повідомляло РБК-Україна, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав громадян України, що перебувають за кордоном, зареєструватися в онлайн-системі "Друг". Дані цієї системи будуть використовуватися МЗС для формування списків на повернення в Україну. Також МЗС домовилося з мобільними операторами про СМС-інформування українців за кордоном.

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